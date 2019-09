Black-out sabato sera Centinaia di case al buio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDO(L.M.) Black out sabato sera alla linea elettrica del Lido. Il guasto ha coinvolto gran parte dell'isola e migliaia di abitazioni sono rimaste, chi per breve tempo e chi più a lungo, senza luce. I disagi si sono prolungati per circa un'ora e mezza. Si è trattato ha spiegato ieri Enel in una nota ufficiale - di un guasto accidentale ad un cavo di una linea di media tensione che intorno alle 22.30 ha provocato l'interruzione della fornitura in una zona circoscritta del Lido ed in particolare in una zona di Malamocco. I tecnici del centro...