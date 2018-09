Black out di un quarto d'ora in Sala Grande

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non era mai successo prima, questa volta Giove Pluvio ci ha messo lo zampino. Un fulmine durante un violento nubifragio serale al Lido è stata la causa del problema tecnico che ha fatto interrompere, per una quindicina di minuti la proiezione in Sala Grande di A star is Born di Bradley Cooper (anche coprotagonista) con Lady Gaga. L'imprevisto è arrivato una trentina dopo l'inizio del film; in attesa la proiezione riprendesse, il cast è rimasto seduto in sala insieme al pubblico anche perchè, nonostante il fortunale e la scarica elettrica...