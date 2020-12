LA STORIA

Dalle prime acrobazie da autodidatti a Mombasa fino alla trasferta a Londra per partecipare alla Royal Variety Performance, passando per San Donà di Piave. È una storia di entusiasmo, di lavoro e di successi quella dei Black Blues Brothers, i cinque acrobati kenioti di nascita e veneziani di adozione il cui spettacolo prodotto da Circo e dintorni ha già strabiliato oltre 300mila persone in tutto il mondo. L'ultimo successo è dei giorni scorsi, in piena pandemia. Il gruppo è stato invitato ad esibirsi al prestigioso evento tv di solidarietà organizzato dalla Royal Variety Charity, ente di beneficenza patrocinato dalla famiglia reale. Lo show è stato introdotto dal principe Carlo, che ha lodato il talento degli artisti.

DA LONDRA ALL'ITALIA

«È stato per noi un onore immenso prendere parte alla serata rimarca Alessandro Serena, direttore artistico di Circo e dintorni - L'evento, dalla sua prima edizione nel 1912, ha ospitato grandi nomi tra i quali Stan Laurel e Oliver Hardy, i Beatles e i Jackson Five, Elton John, Rudolf Nureyev. È stato complicato raggiungere la sede dello show a causa delle restrizioni e della quarantena imposta dalle normative locali, ma il disagio è stato ampiamente ripagato dal risultato». E il successo all'Opera House Theatre di Blackpool è stato clamoroso, con tanto di lodi dalla critica inglese. Tornati in Italia, i Black Blues Brothers hanno registrato due video al Teatro Astra di San Donà di Piave e nel primo (visibile sul canale Youtube dell'Astra) viene annunciato Let's twist again!, la nuova produzione del quintetto che andrà in scena non appena saranno riaperte le sale. Il secondo video (online dal 29 dicembre) racconta la storia e la carriera di Ali Salim Mwakasidi, Bilal Musa Huka, Hamisi Ali Pati, Rashid Amini Kulembwa e Seif Mohamed Mlevi, che li ha portati dalle periferie di Nairobi ai festival più importanti al mondo.

DA EDINBURGO AL PAPA

«Siamo partiti nel 2008 da un villaggio nell'area di Mombasa, dove abbiamo iniziato a praticare acrobazie individualmente e da autodidatti - racconta Bilal Musa Huka - Ci siamo poi spostati a Nairobi per frequentare una scuola specializzata. È nella capitale che abbiamo incontrato Alessandro Serena, che ci ha proposto di venire a lavorare in Italia. Abbiamo iniziato con il tipico jungle show in stile africano, ma poi abbiamo provato a spingerci verso qualcosa di nuovo. È nato così lo spettacolo in completo nero che ha fatto nascere il progetto Black Blues Brothers con Alessandro. È stato un successo e il tour estivo ci ha portato in giro per l'Europa, siamo passati al Fringe di Edinburgh e ci siamo esibiti anche di fronte a Papa Francesco».

«Dai festival di circo e acrobatica siamo passati ai teatri e abbiamo iniziato a costruire oltre l'acrobatica - dice Bilal - Ora lavoriamo su un progetto che mette assieme l'arte circense con una trama da commedia romantica. . Oggi so che vorrei diventare un giorno un maestro in quest'arte e un regista». In Italia e nel Veneziano i Black Blues Brothers si trovano bene, hanno avuto grandi opportunità per crescere, ma la voglia di tornare in Kenia è forte.

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

