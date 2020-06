LA RASSEGNA

C'è molto Veneto, in particolare grazie alle coproduzioni che coinvolgono lo Stabile regionale, nel programma della 72. edizione dell'Estate Teatrale Veronese, che nel post-Covid conferma un denso programma di teatro, danza e musica (info www.estateteatraleveronese.it). Il cartellone, curato dal nuovo direttore artistico Carlo Mangolini, accoglie fra gli ospiti - dal 18 luglio al 21 settembre - Claudio Bisio, Paolo Rossi, Isabella Ferrari, Sergio Rubini, Babilonia Teatri con Paola Gassman e Ugo Pagliai, Alessio Boni e Michela Cescon, Vinicio Capossela, Raphael Gualazzi, Paolo Fresu e per la danza Cristiana Morganti, Silvia Gribaudi e Chiara Frigo. «L'eccezionalità del momento fa del cartellone 2020 un unicum ha sottolineato Mangolini - Ci siamo dovuti adeguare a nuove disposizioni, a un diverso rapporto tra palco e platea, ma per farlo non abbiamo abdicato alla qualità, anzi abbiamo chiesto ai diversi artisti coinvolti, attori, danzatori e musicisti di partecipare alla sfida di trasformare i limiti in opportunità».

PRODUZIONI VENETE

Le produzioni made in Veneto sono concentrate soprattutto nella prima parte della programmazione veronese. Dopo l'apertura il 18 luglio al Teatro Romano con Claudio Bisio in Ma tu sei felice?, un progetto realizzato con Gigio Alberti nato durante il lockdown, il 22 e 23 luglio Giorgio Sangati guida i diplomandi dell'Accademia Teatrale Carlo Goldoni nel Poetry Death Match al Chiostro di Santa Eufemia. E dopo la lettura scenica di Isabella Ferrari da Fedra di Ghiannis Ritsos (24 luglio), il Teatro Romano ospita in apertura del Festival Shakespeariano anche il debutto di una coproduzione degli Stabili di Veneto e Bolzano: venerdì 31 luglio Paolo Rossi svela Stand up Shakespeare, stravolgendo il genio di Stratford per divertirsi e divertire con quella vena di lucida follia che rende ogni sua incursione sul palco imprevedibile. Anche la ripresa, l'11 settembre, porta al Teatro Romano una prima nazionale firmata dai veronesi Babilonia Teatri per gli Stabili di Bolzano e Veneto: un Romeo e Giulietta che dal testo shakespeariano distilla i soli dialoghi tra i due innamorati, ma anziché portare in scena due giovani vede protagonista la coppia Ugo Pagliai e Paola Gassman.

MUSICA E DANZA

Il cartellone prosegue poi con Alessio Boni e Michela Cescon diretti da Marco Tullio Giordana (12 settembre), Vanessa Scalera in Imma Tataranni, Chiara Francini e Andrea Argentieri ne L'amore segreto di Ofelia di Steven Berkoff (16/9) e il monologo Macbeth solo di Sergio Rubini (17/9). Il programma Rumors Illazioni Vocali curato da Elisabetta Fadini porta a Verona i suoni del presente con Raphael Gualazzi (4 settembre), Vasco Brondi (5 settembre), Vinicio Capossela con Pandemonium (7 settembre). Verona Jazz al Teatro Romano presenta invece il trombonista Mauro Ottolini con la cantante Vanessa Tagliabue Yorke (1 settembre), Paolo Fresu con l'omaggia Chet Baker (2 settembre) e il pianista Enrico Pieranunzi (6 settembre). Sul fronte della danza, Verona accoglie tutte protagoniste al femminile: l'8 settembre Laura Corradi riflette con Andrà tutto bene per Ersilia Danza, il 9 settembre focus sul percorso artistico di Camilla Monga, il 10 settembre due lavori delle coreografe Chiara Frigo e Silvia Gribaudi, per finire il 19 settembre con Cristiana Morganti in Moving with Pina, che ripercorrendo la sua esperienza a fianco di Pina Bausch. Nel teatro e nella danza l'estate di Verona propone anche un denso programma di spettacoli di compagnie teatrali del territorio scaligero.

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA