Bisbetica Domata in scena al maschile

TEATROLa Bisbetica domata in uno spazio spoglio, essenziale prende corpo uno spettacolo che restituisce le ambiguità della parola e dei rapporti umani in una delle prime commedie di Shakespeare. La bisbetica domata nell'originale versione firmata da Andrea Chiodi, che andrà in scena al Teatro Goldoni di Venezia da giovedì 17 al 20 gennaio (info www.teatrostabileveneto.it), non ha bisogno della scenografia, che si annulla, mentre i personaggi rimangono intrappolati in una dimensione quasi onirica, costretti a fare i conti con la complessità...