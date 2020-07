BIOLOGICO

Kamut Enterprises of Europe proprietaria con Kamut International del marchio KAMUT® da più di 30 anni garanzia di alta qualità in biologico dell'antico grano khorasan, con la campagna KAMUT® Pizza Ambassador 2020 ha eletto la KAMUT® Pizza più amata per il 2020, cercando l'eccellenza all'interno della ricca filiera di circa 1500 pizzerie licenziatarie del marchio sul territorio nazionale. Dalla Liguria alla Puglia, passando per la Basilicata: per gli amanti della pizza di alta qualità a cui piace sperimentare nuove combinazioni e impasti, l'azienda Kamut ha ideato un vero e proprio itinerario tutto i taliano alla scoperta delle migliori creazioni di maestri della pizza gourmet e della lavorazione della farina di grano khorasan KAMUT®. A imporsi è stata una pizzeria genovese davanti ad una pugliese, al terzo posto un veneto, che ha conquistato il terzo gradino del podio con la KAMUT® Pizza Ushuaia: trattasi della Pizzeria Il Mattarello a Morgano (T v ) con fior di latte, zucchine alla julienne, pomodori ciliegino pachino, salmone norvegese affumicato, cubetti di feta e pepe: il tutto per un perfetto equilibrio di sapori in abbinamento all'impasto a base di farina di grano khorasan KAMUT®.

