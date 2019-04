CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BIODIVERSITÀ NEL BORGODomenica 5 maggio, ad Asolo (Tv), torna Asolo Wine Tasting, banco d'assaggio dei vini del territorio, giunto all'ottava edizione che si svolgerà a Palazzo Beltramini dalle 10 alle 19. In degustazione l'Asolo Prosecco Superiore Docg in tutte le sue diverse versioni compresa l'Extra Brut, Asolo infatti è l'unica denominazione che può definire questa tipologia nelle bottiglie prodotte con la Docg. Ma saranno presenti anche i rossi, come ad esempio la Recantina, vitigno coltivato da quasi quattro secoli nel Trevigiano,...