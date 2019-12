Bingo! Mario Barba è arrivato a fine dicembre azzeccando un favoloso terno su ruota secca con l'uscita sabato del 2-12-44 proprio per la ruota Nazionale, ruota del sistema Lotto precedente. Da questo sistema si è formato anche un bellissimo ambo sempre per ruota secca. Ancora dai sistemi di Mario altri due fantastici ambi su ruota secca: sono stati infatti azzeccati anche il 59-68 immediatamente sabato proprio su Roma, la ruota del sistema della settimana e il 2-20 uscito giovedì proprio su Milano, ruota dell'altro sistema. Immediatamente al primo colpo giovedì centrati il 67-88 su Firenze dal terno della vigilia di Natale e il 19-90 uscito su Palermo dalla giocata popolare di Natale. Sono inoltre usciti gli ambi 4-16 martedì su Cagliari ancora dai numeri del segno zodiacale del Sagittario, il 19-73 giovedì su Torino e il 12-70 sabato su Napoli nuovamente da San Nicolò e il 21-32 sabato su Firenze per l'ennesima volta dai numeri buoni per tutto il 2019. Infine un ambo con l'uscita del 4-56 martedì su Cagliari per l'amica Viola F. di Rovigo che aveva chiesto numeri buoni per giocare. Complimenti ai numerosissimi vincitori e al nostro Mario Barba che anche questa settimana ha centrato un altro terno su ruota secca arrivando così a ben 14 terni in dodici mesi di cui sette proprio per la ruota consigliata.

Oltre ai 14 fantastici terni il Barba in questo 2019 ha centrato, con i suoi numeri smorfiati su questa rubrica, nientemeno che 273 ambi su ruota secca, una media di 23 al mese, e 377 ambi su tutte le ruote con una media di 31 al mese. Perciò tutti i mesi Mario ha centrato oltre a più di un terno, anche 54 ambi. Incredibile!

Domenica alle ore 05,20 circa, nella notte del solstizio d'inverno, il sole ha lasciato il Sagittario per entrare nel segno zodiacale del Capricorno irradiato dal pianeta dominante Saturno dio del tempo che gli conferisce l'influsso della prudenza, del senso del dovere e del sacrificio. Segno di terra, i nati in Capricorno sono molto affascinanti, determinati e perspicaci. Il segno del Capricorno viene spesso raffigurato con un simbolo metà capra e metà pesce. Nel suo aspetto simbolico esso rappresenta il sacrificio. Non a caso il Redentore nasce in Dicembre. Per questo importantissimo segno Mario per tutto il periodo ha ricavato le giocate astrologiche 3-39-15-27 e 5-38-60-82, la giocata cabalistica 7-35-43-88 con ambo e terno su Venezia, Bari e Tutte più i terni 16-34-61 e 23-45-68 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte. Indovinami, Indovino, tu che leggi nel destino: l'anno nuovo come sarà? Bello, brutto o metà e metà? Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo quattro stagioni, dodici mesi, ciascuno al suo posto, un Carnevale un Ferragosto e il giorno dopo del lunedì sarà sempre un martedì. Di più per ora scritto non trovo nel destino dell'anno nuovo: per il resto anche quest'anno sarà come gli uomini lo faranno!. Questa bellissima poesia di Gianni Rodari in poche parole riassume la verità che solo gli uomini possono far sì, che l'anno sia buono o disastroso. Sperando negli Uomini di Buona Volontà Mario Barba per il 2020 augura a tutti tanta salute, amore e un pizzico di fortuna con i terni 22-31-76 e 10-43-87 più 15-42-60 con ambo e terno su Venezia, Napoli e Tutte.

Mario Barba

