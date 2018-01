Bimba azzannata al volto da un cane di grossa taglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEBELLUNO Azzannata al volto da un cane di grossa taglia. È accaduto ieri, verso le 16, in località Vena d'Oro. Vittima una bambina di 8 anni, veneziana, che era assieme ai genitori. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, ovvero in quali circostanze si sia consumata l'aggressione. Di certo la piccola è stata portata al pronto soccorso di Belluno per essere medicata e sottoposta alla profilassi stabilita per legge in questi casi. Le ferite non sono profonde e guariranno in pochi giorni. Anche il cane ha preso la strada del canile...