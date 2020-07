CONSIGLIO COMUNALE

VENEZIA L'assestamento di bilancio passa con i soli voti della maggioranza. I partiti di opposizione, infatti, (Pd, Lista Casson, Movimento 5 Stelle) hanno abbandonato i lavori el Consiglio in merito alla delibera sull''assestamento di bilancio.

«Non é stata data la possibilità ai consiglieri di opposizione di esercitare il diritto/dovere di controllo - spiega per tutti Monica Sambo, Pd - non sono stati infatti dati i tempi necessari per poter studiare ed emendare una delibera così importante. La conferenza dei capigruppo in maniera del tutto impropria viene gestita a colpi di maggioranza senza alcuna condivisione delle scelte».

Una mossa che era nell'aria poiché erano stati dati termini ritenuti dalle opposizioni troppo stretti per presentare le proposte di emendamento. La votazione è così filata veloce. Renzo Scarpa (Gruppo misto) ha contestato l'operazione di acquisto del Teatro Toniolo da parte del Comune per circa 6 milioni, segnalando come la proprietà Ive è chiaramente riconducibile al Comune e che in pratica Ca' Farsetti avrebbe pagato l'affitto per anni per un immobile già suo. Per Scarpa, l'operazione, come quella del raddoppio dell'affitto tra il 2018 e il 2019 sarebbe funzionale ad evitare che Ive, chiudesse l'esercizio in perdita per il terzo anno consecutivo, con tutto quello che ne consegue.

Nel corso della seduta è stato approvato all'unanimità anche il Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche (Peba). Una grande soddisfazione per l'assessora Francesca Zaccariotto, che ha messo un grande impegno. «Dal 2004 - ha detto - sono cambiate molte normative e si è passati dal concetto di attenzione alle disabilità alla creazione di veri e propri percorsi accessibili. C'è stata anche una partecipazione sentita da cittadini e associazioni, con 26 osservazioni presentate. In questi annoi avevamo fatto diversi adeguamenti, che oggi troviamo nel piano definitivo - ha continuato - come l'eliminazione dell'ovovia o le rampe stabili. Siamo passati dalle rampe-impalcature alla consapevolezza di un elemento che favorisce la mobilità. E poi, l'eliminazione dei servoscala perché hanno dato pochi vantaggi e moltissimi problemi».

Su richiesta dei consiglieri di opposizione è stato trattato anche il tema dell'area ex gasometri con le accuse di Elena La Rocca (M5S) all'amministrazione e la richiesta di Fiano (Lista Casson) di procedere alla realizzazione della palestra con una convenzione tra Città Metropolitana (che ha 2 milioni) e Comune (che ha il terreno senza passare per il proprietario, la società Mtk. Dopo l'audizione di un cittadino, ha chiuso l'assessore De Martin: «Questa è propaganda politica. Ad oggi non esiste nessun progetto depositato, nessun iter amministrativo in corso. Per questo l'amministrazione è rimasta zitta».

Successivamente, il Consiglio si è ricomposto per l'analisi delle altre delibere, approvate all'unanimità. Si va dalla Variante al Piano degli interventi per Burano Mazzorbo e Torcello, che semplifica diversi interventi edilizi all'approvazione della nuova dese della Remiera Casteo, a cura della società Venice Marina Resort Srl su un proprio terreno, che sarà poi ceduto gratuitamente al Comune. Per la terraferma è stata approvata la Variante al Piano degli interventi per la realizzazione del Piano del Marzenego.

