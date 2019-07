Biennale teatro lavori per ragazzi e nuovi linguaggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN SCENADopo i focus sulla regia al femminile e sul rapporto attore-performer, l'edizione 2019 della Biennale Teatro approfondisce il percorso Drammaturgie, un titolo «volutamente lasciato al plurale chiarisce il direttore Antonio Latella - perché crediamo che, nel ventunesimo secolo, siano tante e differenti le drammaturgie per la scena e per tutto ciò che riguarda lo spettacolo dal vivo».IL PROGRAMMAIl programma del 47. Festival Internazionale del Teatro - a Venezia dal 22 luglio al 5 agosto - è nel segno di Heiner Müller, autore...