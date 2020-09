L'EVENTO

«Questo io faccio, pongo delle domande, a me, agli allievi, ma anche a tutti gli attori e ai registi con cui lavoro. Ascolto, rispondo, non dico, scelgo, consiglio, sto in silenzio, abbraccio, guardo, urlo, sprono, sostengo e lascio andare. Traduco i desideri degli altri». Nel suo discorso di ringraziamento per l'assegnazione del Leone d'argento della Biennale Teatro, Alessio Maria Romano ha sintetizzato con poche pennellate il ruolo del pedagogo nel mondo del teatro contemporaneo. Ed è proprio per il suo ruolo cruciale in ambito formativo che il maestro palermitano è stato proposto per il premio dal direttore Antonio Latella.

IL GESTO CHE INCIDE

Regista e coreografo, Romano si occupa di formare gli attori attraverso la disciplina della coreografia. «L'attore è colui che con il gesto e il movimento sa incidere lo spazio scenico, e con la propria voce incide il silenzio - scrive Latella nelle motivazioni del premio - La dedizione di Alessio Maria Romano è riconosciuta da tutto il mondo teatrale, grazie alla cura con cui ha seguito e segue ogni suo singolo allievo, prendendosi la responsabilità della consegna nel mondo lavorativo e professionale». E il maestro palermitano ha voluto sottolineare come questo Leone d'argento sia in realtà un premio ai professionisti tecnici che lavorano dietro le quinte e nell'ombra. «Il teatro lo si vede, da sempre - ha rimarcato - ma chi sono tutte quelle altre professioni che stanno dietro la visione e che collaborano profondamente a far si che il buio possa brillare? Non sono certo la sola anima dell'interprete o del regista... ci sono moltissime sconosciute professioni». Ecco allora che «dare un premio di tale prestigio a due figure che si occupano proprio di questo, ovvero di rendere d'oro e d'argento il talento degli altri, trovo che sia un atto meraviglioso, quasi politico dove la politica, stranamente, è qualcosa di bello».

ASCOLTARE IL SILENZIO

Alle competenze che costruiscono l'opera e il teatro nell'ombra ha reso omaggio anche il Leone d'oro Franco Visioli, musicista e sound designer che ha accompagnato grandi registi del Novecento, facendo da ponte con i registi del ventunesimo secolo. «Le sue drammaturgie sonore non sono mai costruite per essere accompagnamento o commento al susseguirsi delle scene, e nemmeno tappeto sonoro - sottolinea Latella nelle motivazioni del premio - sono vere e proprie scritture che si aggiungono alla scrittura drammaturgica, creando sinergie che vanno a valorizzare passi fondamentali dell'autore e del regista». Negli ultimi anni, oltre ad accompagnare registi affermati, si è messo a servizio di giovanissimi registi aiutandoli a comprendere l'importanza del suono in un processo creativo. «Le sue composizioni hanno sempre saputo connettersi con sonorità contemporanee, evidenziando una costante ricerca sempre pronta alla rinuncia di proporre linguaggi sonori di facile ascolto», recitano ancora le motivazioni.

Giambattista Marchetto

