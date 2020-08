LA MOSTRA

Nel giugno del 1934 Adolf Hitler è a Venezia per incontrare per la prima volta Benito Mussolini. Il Fueher arriva all'aeroporto Nicelli del Lido accolto dal Duce, e anche da Giuseppe Volpi di Misurata, allora presidente della Biennale e da Antonio Maraini, il direttore generale dell'ente. Neanche il tempo di organizzarsi, che Volpi e Maraini decidono di portare il Cancelliere tedesco ai Giardini a visitare la Biennale. Qui, gli viene offerto in dono una veduta lagunare di Fioravante Seibezzi, ma il Fueher rifiuta, con una frase tranchant: Non rende Venezia... per me rivolgendo altresì la sua attenzione ad un altro quadro (mediocre ndr) di Memo Vagaggini intitolato Barche. Maraini fa notare a Volpi l'interesse di Hitler e il conte avvicinandosi a lui, sussurra: Ghe lo regalo mi.

IL PERCORSO

È uno degli aneddoti, con tanto di documenti di archivio che confermano l'interesse e il regalo fatto ad Hitler ora nella mostra Le Muse inquiete aperta da ieri al Padiglione centrale della Biennale ai Giardini di Castello che racconta con documenti, opere d'arte, cinegiornali d'epoca ripresi dall'Istituto Luce o dalla Teche Rai, articoli, e un ricchissimo materiale iconografico (poster, lettere, fotografie, spezzoni di film), il lungo cammino della Biennale e dei suoi settori (Arte, Musica, Teatro, Cinema, Arti Visive e Architettura) e quindi l'intero secolo breve in un arco cronologico che va dal 1932 quando nasce la sezione Cinema al 1999. Settant'anni di Biennale tra lotte, polemiche, contestazioni, intellettualismi, momenti di grande suggestioni e altrettante cadute di stile. Insomma, un pout-pourri, grazie al prezioso materiale custodito dall'Asac, l'Archivio storico delle arti contemporanee, per raccontare un percorso culturale lungo il Novecento. E quindi, sostanzialmente, raccontare la nostra storia. Lo dice chiaramente, come una sfida che si rinnova, proprio il presidente della Biennale, Roberto Cicutto: «L'inquietudine è il motore della ricerca che ha bisogno sempre di confronto». E proprio in tempi di pandemia, la scommessa di questa mostra antologica, dove la Biennale scava dentro sè stessa, per raccontarsi e ri-raccontare.

LA PROPOSTA

Lo sottolinea anche la curatrice Cecilia Alemani, che si è ritrovata - tra il lusco e il brusco - a pensare una mostra alternativa invece di preparare la prossima edizione di Biennale Arte slittata di un anno per l'effetto Covid. «Le Muse inquiete è la prima mostra nella storia della Biennale concepita in dialogo tra le sei discipline che costituiscono le aree di ricerca». E attraverso le tredici sale del Padiglione Centrale si snoda un percorso cronologico che va dai vagiti della Mostra del cinema passando attraverso la sua fascistizzazione; la Guerra Fredda, il periodo delle contestazioni sessantottine; l'impegno politico degli anni Settanta; il Dissenso nell'Unione Sovietica, fino alla prima Biennale dell'Architettura fino ad una ricca esposizione di casi, vicende, polemiche che nel corso degli anni hanno contraddistinto la vita della Biennale.

GLI SCANDALI

E si comincia presto, fin dalla nascita dell'ente nel 1895, quando un'opera di Giacomo Grosso, Il convegno supremo rappresenta una bara nella quale giace un cadavere di un uomo e cinque figure femminili nude, abbandonate in pose lascive con la condanna pure del Patriarca Sarto fino alle Jeff Koons e Ilona Cicciolina Staller dove nulla è lasciato al caso. Per non parlare del tableau vivant di Gino De Dominicis che nel 1972, sia pure per breve tempo, sommerso poi dalle critiche, espose un giovane affetto dalla sindrome di Down. E che dire del cinema? Le vessazioni nei confronti di un genio della macchina da presa come Luchino Visconti snobbato, contestato e emarginato nonostante capolavori come La Terra Trema, Rocco e i suoi fratelli e addirittura Senso per il semplice fatto di essere comunista o gay in una Italia perbenista, centrista e cialtrona.

CINEBIENNALE

E proprio a proposito di cinema, particolarmente interessanti anche i documenti relativi alla fallita operazione di Cinebiennale, il tentativo della Repubblica di Salò di trasferire Cinecittà a Venezia, negli ultimi foschi e terribili anni del dittatura repubblichina. Addirittura, pur in presenza di una agguerrita concorrenza della Scalera Film con i suoi stabilimenti alla Giudecca, il regime cercò inutilmente di utilizzare alcuni padiglioni lasciati liberi da alcune nazioni in guerra con l'Italia per sistemarvi improbabili set cinematografici. Tutto si dissolse con la Liberazione.

E nell'arco di un mattino (si fa per dire ndr) si è passati dalla fascistizzazione massiccia con la consapevolezza del regime di utilizzare il cinema come fenomeno di massa, ad un secondo Dopoguerra dove la Biennale ritorna aì suoi principi ispirativi, ricominciando ad essere la vetrina dell'arte e della cultura mondiale. Ne sono esempio le vicende relative alla collezione di Peggy Guggenheim (1948) con l'ereditiera che ottiene in uso il Padiglione della Grecia per esporre i capolavori della sua collezione oppure i musicisti russi come Sergek Prokof'ev, Dmitrij Sostakovic e Sofia Gubajdulina non proprio amati dai cantori del realismo socialista sovietico, che a Venezia trovano asilo culturale tra le mura della Biennale.

IL CASO BRECHT E IL 68

E sempre in questo periodo, agli inizi degli anni Cinquanta, il caso di Bertolt Brecht invitato ad allestire nel 1951 una delle sue opere teatrali più celebri come Madre coraggio e i suoi figli al quale il Governo italiano però nega il visto a lui e al Berliner Ensemble, poichè proveniente dalla Repubblica Democratica Tedesca. Un atto politico che suscitò polemiche feroci e proteste incandescenti. Ma il destino era comunque segnato. Anche un secondo tentativo di giungere a Venezia di Brecht nel 1961 con La resistibile ascesa di Arturo Ui venne negato sempre dal Governo italiano. E poi fu il momento degli anni della contestazione del 1968, quando l'impianto della Biennale viene scosso dalle fondamenta, con la nascita delle Giornate del cinema italiano, nate in alternativa e in profonda protesta contro l'establishment della Biennale. Non si contano le proteste, le manifestazioni, gli happening e gli incontri alternativi, tutti ben documentati con immagini, filmati, manifesti per giungere alla fase della interdisciplinarietà dei settori negli anni Settanta; alla solidarietà al Cile democratico dopo il golpe di Pinochet e la fine del governo di Salvador Allende in una sorta di mobilitazione planetaria ben rappresentata da numerosi murales presenti in mostra e proseguita con la sfida all'Unione Sovietica attraverso la Biennale del Dissenso concepita da Carlo Ripa di Meana. Ma è forse questo il punto più alto della Biennale politica, che poi negli anni Ottanta riscopre il Postmoderno e battezza la prima Biennale di Architettura avviandosi poi negli anni più recenti ad un concetto più globale della propria azione culturale. Ma questa è storia di oggi.

Paolo Navarro Dina

