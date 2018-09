Biennale Omaggio a Frank Zappa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICAFaceva fatica a salire sul palco e a sedersi, la malattia lo aveva fortemente indebolito. Ma per quei primi concerti in Germania, nonostante il cancro alla prostata, riuscì ad essere presente. The Yellow Shark rappresenta l'ultimo capitolo della discografia di Frank Zappa, un'immersione nella musica d'avanguardia nella quale il musicista Usa ripercorre le varie tappe di un itinerario che lo aveva spesso portato ben oltre i confini del rock. Ora questa straordinaria opera, pubblicata poco prima della morte del chitarrista, avvenuta il 4...