LA CERIMONIA

«La danza è l'arte dei fatti. Essa contiene una verità fisica e soggettiva molto lontana dal teatro, dall'idea di raccontare o imitare qualcosa. La danza è essa stessa questo qualcosa». Nel discorso di ringraziamento per l'assegnazione del Leone d'argento della Biennale Danza, Claudia Castellucci ha sintetizzato con queste parole il suo sguardo sulla coreografia come espressione radicale e profonda.

D'ARGENTO

Coreografa «sobria, seria, minimalista ed esigente, che lavora con sacralità alla sua arte» - come la definisce la direttrice Marie Chouinard nelle motivazioni con cui ha proposto alla Biennale l'attribuzione del riconoscimento la Castellucci è stata cofondatrice della rivoluzionaria Socìetas Raffaello Sanzio (con Romeo Castellucci, Chiara e Paolo Guidi) e da anni si dedica allo studio della danza sotto il profilo essenzialmente ritmico, sviluppando una propria filosofia e insieme una pratica sul concetto di tempo musicale. Dopo esperienze multidisciplinari, dal 2015 persegue l'idea originale di una scuola concepita come opera d'arte. Anche per questo si è detta stupita per il Leone, avendo trascorso la sua vita a danzare nei recinti delle sue scuole, conducendo un lavoro quasi in segreto. La sua compagnia sarà in scena domani al Teatro Piccolo Arsenale (ore 21) con la prima assoluta di Fisica dell'aspra comunione.

ORO

Dopo mostri sacri come Merce Cunningham e Carolyn Carlson, Pina Bausch, Kylián e Paxton, negli ultimi anni Marie Chouinard ha iscritto nell'albo d'oro dei Leoni della Biennale autori dalla carriera meno eclatante. E visto il lavoro d'apertura della Biennale Danza (intitolato Más distinguidas) lascia stupiti l'attribuzione del Leone d'oro alla pur acclamata autrice e performer La Ribot, spagnola di nascita e svizzera d'adozione. Gran signora stravagante dell'arte contemporanea, figura di spicco della danza attuale è invece per la direttrice della sezione Danza. Che nella motivazione scrive: «Il suo lavoro resiste a qualsiasi classificazione: performance, installazione live, danza, arte visiva. La sua opera contagiosa agisce in modo folgorante sul pensiero, lo obbliga a muoversi fuori dai canoni, a riorganizzare i suoi punti di riferimento». All'artista è affidata la conclusione del programma di Danza il 25 ottobre con Another disitinguée in scena al Teatro alle Tese (ore 21).

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

