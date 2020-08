LA RIFLESSIONE

Il problema della difficile sostituzione di Paolo Baratta alla presidenza della Biennale è stato risolto con la nomina di Roberto Cicutto che, essendo veneziano, ha perfino accentuato il forte rapporto storico con la città. Baratta è stato non a caso definito un rifondatore perchè, sebbene sia di Antonio Fradeletto l'idea geniale di ospitare a loro spese trenta padiglioni dei Paesi stranieri ai Giardini, egli ha acquisito Ca' Giustinian e i grandi spazi dell'Arsenale dove trovano ormai stabile ospitalità 25 partecipazioni nazionali. Queste considerazioni inducono ancora una volta ad una riflessione certamente importante che riguarda la concreta partecipazione dei Paesi stranieri alla gestione della Biennale ve la immaginate senza queste presenze che dovrebbero avere, magari a turno, almeno un rappresentante all'interno del comitato di gestione della istituzione veneziana, tanto più adesso che è stata nominata una italiana, Cecilia Alemani, alla direzione dell'edizione del 2022.

IL FUTURO

Quella di Fradeletto è stata una vera e propria invenzione fortemente innovativa per la Biennale, nel lontano 1907, determinando così uno speciale rapporto storico con la città che appare ancora vitale, anche se un po' indebolito. Chiusa con successo la 58^ edizione, la terza della presidenza Baratta, la pandemia ha costretto al rinvio di un anno sia dell'arte che dell'architettura. E adesso si parla molto della interessante mostra Le Muse inquiete di fronte alla storia, voluta dal presidente Cicutto, che coinvolge nella cura tuti i direttori di settore e che sarà inaugurata il prossimo 29 agosto. Quello di cui invece si parla ancora poco è il rapporto della città con la Biennale che nelle prime edizioni prevedeva anche l'acquisto di opere per la Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia collocata nel maestoso Palazzo Pesaro. Nel 1897 esisteva perfino un Premio del Municipio di Venezia attribuito a due personaggi storici quali Alessandro Milesi ed Ettore Tito.

CA' PESARO

E negli anni successivi sono stati fatti numerosi acquisti di opere di artisti veneziani quali, per citarne alcuni, Fragiacomo e i De Maria, Emma Ciardi e Umberto Moggioli. Per la verità l'attenzione è stata rivolta anche ad artisti stranieri e risultano clamorose le acquisizioni della Giuditta di Gustav Klimt nel 1910 e del Rabbino di Chagall nel 1928. A parte il padiglione Venezia attivo dagli anni Trenta con le autonome mostre promosse da Nino Barbantini fin dal 1907, con la Fondazione Bevilacqua La Masa, il museo di Ca' Pesaro ha acquisito anche opere, tra gli altri, di Gino Rossi ed Arturo Martini, Felice Casorati e Umberto Boccioni. Ricordando che quest'ultimo, nel 1910, ha qui allestito la sua unica mostra personale, il rapporto di Venezia con la Biennale è proseguito anche dopo l'istituzione nel 1938 dei Gran Premi assegnati nel dopoguerra a personaggi storici dell'arte internazionale quali Braque e Morandi, Matisse e Carrà, Calder e Max Ernst, Jean Arp e Chillida, Fautrier e Giacometti, Fontana e Licini e, nel 1964, lo scandaloso Pop artista americano Robert Rauschemberg. Appare tuttavia estremamente importante notare che nell'ambito di questa prestigiosa rassegna dei Gran Premi, davvero pochi sono presenti a Ca' Pesaro mentre troviamo nomi di veneziani premiati quali Bruno Saetti nel 1952, Giuseppe Santomaso nel 1954, Emilio Vedova del 1960 ed Alberto Viani per la scultura nel 1966. Senza contare, a proposito di venezianità, perfino la clamorosa presenza del grande Tintoretto nell'edizione del 2011.

Enzo Di Martino

