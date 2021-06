Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BENESSEREBIBIONE A Bibione ripartono anche le Terme. Dopo un anno e mezzo di attività interrotta o a singhiozzo, le Terme di Bibione possono finalmente ritornare a essere operative nella loro interezza sia in ambito curativo e sia in quello benessere. Con l'introduzione della zona bianca in Veneto, infatti, da lunedì scorso Bibione Thermae ha potuto aprire anche le piscine termali interne, sfruttando così appieno le proprietà benefiche...