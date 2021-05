Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BIBIONEPartita la stagione balneare anche a Bibione. Nella giornata in cui si apre ufficialmente la spiaggia (da oggi l'ingresso sarà a pagamento, prima la spiaggia era già accessibile, ma gratuitamente) la destinazione turistica veneta non nasconde il proprio ottimismo, o meglio, la sensazione che dal tunnel della crisi dovuta alla pandemia si uscirà. Il venire meno dell'obbligo di quarantena anche in Germania ha prodotto una valanga di...