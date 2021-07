Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI ALBERGHIBIBIONE Volano le prenotazioni negli hotel di Bibione. Attraverso il programma interno di rilevazione statistica adottato dall'Associazione e dai soci, H-Benchmark-Hospitality Data Intelligence, l'Aba ha diffuso i primi dati utili per analizzare la stagione in corso.L'ANDAMENTOPerso, come lo scorso anno, tutto il mese di aprile, la stagione di fatto è iniziata verso il 20 maggio con una occupazione media tra il 22-31 maggio del...