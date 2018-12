Bianco Natale Tre compagnie del Veneto si raccontano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Cos'è un Bianco Natale? Uno sfondo bianco, con due personaggi vestiti di bianco su un pavimento bianco, come fossimo di fronte ad un grande foglio... bianco! Riparte da questa suggestione È ancora Bianco Natale (nella foto), uno spettacolo pensato per le feste e nato dalla collaborazione di tre compagnie venete: Pantakin da Venezia, Theama Teatro di Vicenza e Tam Teatromusica di Padova che si terrà domani 23 Dicembre a Castelmassa in provincia di Rovigo al Mercato coperto; e il 26 dicembre a Chioggia all'Auditorium S. Nicolò....