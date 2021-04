Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISIVENEZIA «L'operazione antidroga della Squadra Mobile di Venezia, diretta dal dottor Giorgio Di Munno, conclusa in questi giorni in centro storico e in terraferma, è molto importante sia per il fatto in sé - aver colpito un'organizzazione criminale molto efficiente e dannosa - sia per il quadro che rivela».Lo sostiene il consigliere comunale di Verde Progressista, Gianfranco Bettin. «L'indagine evidenzia il ruolo forte del gruppo...