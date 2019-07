Bertoldini e Colombi dominano la regata su gondole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOGA VENETAVENEZIA La nuova coppia, Andrea Bertoldini e Mattia Colombi, con la gondola rossa, ha vinto ieri pomeriggio la regata del Redentore. L'esperto gondoliere di Pellestrina ed il giovane carabiniere forestale, già canottiere a livello internazionale ed attuale punto di forza del galeone veneziano, hanno trionfato in maniera indiscussa, sempre in testa dalla cavata. «È la mia prima bandiera rossa in una regata comunale - ha commentato felice Mattia - con Andrea mi trovo benissimo».«Allenarmi ogni mattina all'alba alla Giudecca è un...