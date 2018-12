Berté, Nek e Cristicchi in gara come Big

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il tradizionale totonomi stavolta non è andato troppo lontano dalla realtà. Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, durante Sanremo Giovani, hanno dispensato a piccole dosi, da bravi padroni di casa, i primi 11 big che parteciperanno al prossimo festival di Sanremo dal 5 al 9 febbraio (gli altri 11 saranno svelati questa sera). Vecchie conoscenze come Loredana Bertè (nella foto), che ha fortemente e caparbiamente voluto il ritorno sul palco dell'Ariston e porta un brano con la firma di Gaetano Curreri; vincitori di edizioni passate come Simone...