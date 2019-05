«Berlino pronta a restituire il dipinto rubato agli Uffizi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOL'operaVaso di fiori del pittore olandese Jan van Huysum potrebbe fare presto ritorno in Italia. E precisamente a Firenze, agli Uffizi, dalla cui collezione fu trafugato durante l'occupazione nazista. A dare l'annuncio, è stato, ieri, il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli con un tweet: «Nei giorni di inaugurazione della #BiennaleArte2019 a Venezia, ho incontrato la mia omologa tedesca Michelle Muntefering. Confermata la disponibilità a far rientrare in Italia il Vaso di Fiori di van Huysum, rubato dai nazisti agli Uffizi, e...