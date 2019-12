Berlino, Orso d'oro alla carriera per Helen Mirren

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICONOSCIMENTOL'attrice britannica Helen Mirren riceverà l'Orso d'Oro alla Carriera al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2020. Lo ha reso noto il direttore esecutivo della manifestazione, Mariette Rissenbeek. Secondo Rissenbeek, Mirren, 74 anni, si è distinta da sempre nella sua carriera per la sua forte personalità e per le sue interpretazioni di carattere. «Ancora una volta sorprende per l'interpretazione di personaggi speciali, come Chris in Calendar Girls o la regina Isabella II in The Queen», ha spiegato.Mirren...