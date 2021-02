CINEMA

Mentre in Italia, come in gran parte del mondo, le sale cinematografiche continuano a rimanere chiuse e da giorni si è riaccesa una vibrante polemica sulla distribuzione del ristoro, anche il settore dei festival paga da tempo dazio, se si esclude Venezia, che ha dalla sua la fortunata coincidenza di stare nel calendario al termine dell'estate, oltre a godere di una location e di un'area estesa, dove poter controllare spostamenti e accentramenti. L'anno scorso Cannes saltò (e anche quest'anno ha già cominciato, come fece nel 2020, prima di annunciare la cancellazione: si parla di luglio e non più di maggio, la storia si ripete), mentre Berlino riuscì a scamparla per un pelo (terminò a fine febbraio, nei giorni in cui il virus cominciava a dilagare) e via via, ormai da un anno, i festival medi o piccoli si sono, per necessità di sopravvivenza, sviluppati sul web, dalla sala allo streaming, dalla presenza in loco a quella casalinga.

Proprio la Berlinale, per non perdere l'edizione 2021, ha scelto quindi di diventare il primo festival di valore mondiale a distanza, sdoppiando il periodo: sul web nei primi giorni di marzo (1-5) e a giugno (9-20), sperando di poterlo fare, in loco ma solo per i berlinesi. L'italiano Carlo Chatrian, al suo secondo anno da direttore artistico del festival (certo un recente ingaggio non fortunato), ha ieri annunciato i film in Concorso, visibili per gli accreditati in streaming, mentre tutta l'area della Potsdamer Platz, cuore del festival, resterà desolatamente al buio.

IL CANTANTE

Resta nell'ombra anche il cinema italiano, perché dalla selezione proposta, l'Italia addirittura scompare dal Concorso, nonostante la nostra buona tradizione (due Orsi d'oro nell'ultimo decennio: i fratelli Taviani e Gianfranco Rosi): una notizia, che al di là delle effettive problematicità pandemiche, produttive e realizzative, dovrebbe far pensare per l'ennesima volta perché. Per trovare qualche momento italiano bisogna spostarsi nella sezione Special, dove Pietro Marcello, di cui si ricorderà almeno il recente Martin Eden, ha visto selezionato il suo Per Lucio, documentario sulla figura di Lucio Dalla, mentre in Forum spunta La veduta luminosa di Fabrizio Ferrero, viaggio di una coppia che arriva nella Foresta Nera, sulle tracce del poeta Friedrich Hölderlin. Ancora scaglie italiane col bolzanino Ronny Trocker che in Panorama porta Der Menschliche Faktor, coproduzione italo-tedesca-danese, già passato al Sundance, controversa situazione familiare, su una coppia in crisi a causa di un furto.

CONCORSO DI SOSTANZA

Il Concorso si annuncia interessante, con nomi pregiati dal rumeno Radu Jude alla francese Céline Sciamma, dal coreano Hong Sang-soo al messicano Alonso Ruizpalacios, dal georgiano Alexandre Koberidze all'esordio registico dell'attore Daniel Brühl. Un Concorso di grande sostanza e quando il cinema è di grande sostanza, spesso l'Italia sparisce.

Adriano De Grandis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA