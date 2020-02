IL CASO

Shock alla Berlinale a tre settimane dall'inizio del festival del cinema: secondo il settimanale Die Zeit, il primo direttore della rassegna, Alfred Bauer, era un «fervente nazista» riuscito a nascondere il suo passato. Da documenti dell'Archivio di Berlino, emerge ora che Bauer, che diresse il Festival dal 1951 al 1976, fu un esponente apicale dell'industria del cinema nazista e referente dal 1942 della sovrintendenza cinematografica fondata da Goebbels. Un attestato del tempo lo dichiara «zelante uomo delle SA» di «irreprensibili» idee politiche. Era membro della Lega degli Studenti e iscritto al partito nazista Nsdap dal 1937. Nella sua posizione decideva quali attori, registi, cameramen favorire e quali no e anche chi doveva essere esonerato, inviato nell'industria degli armamenti o inviato al fronte.

Nel dopoguerra, nel processo di denazificazione alleato, riuscì a cancellare ogni traccia dei suoi trascorsi e riciclarsi come democratico divenendo primo direttore della Berlinale. Una foto del 1959 lo ritrae mentre accompagna Sophia Loren al Ballo del Festival. Alla sua morte nel 1986 il Festival gli ha intitolato il Premio Alfred Bauer, un Orso d'argento per nuove prospettive nel cinema, che da allora è sempre stato conferito ogni anno. La nuova direzione del Festival l'italiano Carlo Chatrian e l'olandese Mariette Rissenbeek ha reagito cancellando il Premio Alfred Bauer.

Flaminia Bussotti

