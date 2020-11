IL LIBRO

Eretico. Uomo ai vertici delle tv di Berlusconi per vent'anni. Produttore del Grande Fratello e dell'Isola dei famosi. Cattolico, bello e ricco, 60 anni, Sposato con Cristina Parodi, tre figli. Una vita come tanti: padre impiegato, madre insegnante, scuole pubbliche, vacanze in campeggio. Passione per la politica, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ha scritto Riscatto. Appunti per un futuro possibile, un libro-conversazione con Francesco Cancellato (Rizzoli, 18 euro, 336 pag). È un lavoro che intreccia i terribili momenti della pandemia Covid con un forte sguardo verso il domani. Gori crede che le imprese si debbano aggregare, che lo Stato debba essere emancipatore e non sostituirsi al mercato, che si debbano attuare autonomie e sussidiarietà. Crede nei progetti che promuovo giovani, donne, lavoro e l'indispensabile contributo degli stranieri in un'Italia che perde abitanti.

COVID, CRUDELE LEZIONE

Alla fine della primavera 2020 a Bergamo, 120 mila abitanti, saranno morte per il Coronavirus 670 persone, circa seimila in tutta la provincia. Il tasso di mortalità aumenterà del 464 per cento. Un bergamasco su quattro è colpito dal virus. Una catastrofe che all'inizio non viene compresa. E Gori non risparmia a se stesso il conto dei suoi errori. I dati mancano, quelli del Regione sono insufficienti: chiedo a tutti i sindaci vicini di fare loro i calcoli dei morti: scopriamo il disastro che sta accedendo.

Liceo a Bergamo e poi laurea in architettura. Comincia lì la passione politica in un periodo ('74-'79) quando il terrorismo si fa sentire, segnato dall'omicidio Moro. Amore per le canzoni di De Andrè, garzone in supermercato e passione per il giornalismo praticata assieme allo studio: collaborazione flash col Giornale di Bergamo e poi col neonato Bergamo Oggi dove Giorgio Gori in redazione economica trova Maurizio Belpietro e Roberto Papetti destinati a diventare direttori di giornali. Esperienza che finisce e lui riprende con Vittorio Feltri che già aveva conosciuto; ma non dura perché lo licenziano.

LA POLITICA

Nel 1984 Berlusconi compra Rete 4 dov'ero da poco e mi vedo a spasso. Invece mi chiama con sé Roberto Giovalli, direttore palinsesti Fininvest. Ho 24 anni. Tre anni dopo diventa direttore palinsesti di Mediaset, responsabile di Italia 1 e poi di Canale 5. Fino al 2001 quando lascia l'azienda di Berlusconi. Ma ho litigato nel 1994 quando lui voleva che Canale 5 si schierasse a sostegno di Forza Italia. Mi sono sempre chiesto come potevo fare qualcosa per gli altri. Avevo due nomi di riferimento, Robert Kennedy e Adriano Olivetti. Incontro Renzi alla Leopolda ma con lui non ingrano. Sono renziano ma non renzista. Credo anche che chiunque debba sentirsi debitore verso il luogo nel quale si è cresciuti; e nel 2013 nasce l'idea di candidarmi a sindaco di Bergamo.

SINISTRA E DESTRA

La sinistra deve liberarsi da demoni e dalle sue ossessioni. Deve smetterla di negare i problemi anziché risolverli. Come quello dei rapporto con le imprese o col territorio insiste Gori. C'è dunque un doppio deficit da parte della sinistra: un difetto di attenzione, di sensibilità, e un difetto di azione, nella messa in campo di efficaci politiche riformiste. Parole di uno che rimane critico verso l'alleanza del suo partito con i 5 Stelle. La destra maneggia la paura con grande cinismo e maestria, la alimenta per poterne trarre il massimo beneficio. Ma se trova cittadini pronti a farsi sedurre è perché la sinistra non ha fatto bene il suo mestiere. E poi il futuro. Il rischio che percepisco è che invece guardare avanti ed evitare il declino del paese il Covid ci riporti a occuparci ancora e solo del presente, che come una saracinesca stringa e chiuda il nostro orizzonte. Dobbiamo in ogni modo evitare che sia così».

Adriano Favaro

