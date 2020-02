BENI CULTURALI

Fondazioni bancarie e enti al Centro-Nord, e imprese (poche) al Sud, oltre ad alcuni esempi virtuosi di cittadini appassionati, come una coppia di sposi di Perugia che ha lanciato una speciale lista di nozze per raccogliere fondi e restaurare una fontana. Questa è la mappa del mecenatismo in Italia tra restauri del patrimonio e sostegno alle attività dei teatri attraverso il sistema dell'Art Bonus (che consente erogazioni liberali attraverso sgravi fiscali fino al 65 per cento) voluto dal Ministero dei beni culturali dal 2014. Ad oggi i dati elaborati da Ales, società in house del Mibact, consentono una lettura lucida del mecenatismo italiano: si sono superati i 435 milioni di euro in donazioni, con oltre 14mila donatori, ma si differenziano ancora molto le zone di intervento. «Bene le regioni del Nord mentre fatica a decollare il mecenatismo nel Mezzogiorno», analizza anche il ministro Dario Franceschini.

GLI ACCORDI

Nella classifica economica, le prime regioni italiane sono, non a caso, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Nel panorama nazionale, il mecenatismo del Lazio si piazza al sesto, seguito dalla Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Campania e Puglia. «In termini numerici e non economici, i cittadini sono abbastanza presenti ovunque - spiega Mario De Simoni presidente di Ales - A livello economico invece c'è al Centro Sud una prevalenza di imprese, a fronte delle Fondazione bancarie al Nord». Per questo il Ministero sta tentando una contro-mossa. Ales, infatti, è stata incaricata di promuovere e diffondere la misura di Art Bonus assistendo i partecipanti. Come?

AGEVOLAZIONI

«Attraverso i segretariati regionali del Mibact si stanno firmando accordi strategici con gli Ordini professionali, commercialisti in prima linea - dice De Simoni - che possono divulgare ai propri assistiti le agevolazioni fiscali con le donazioni per la cultura». A Napoli, per esempio, è stato appena firmato.

Eppure il Sud ha storie da raccontare. «Tra i progetti Art Bonus ce ne sono diversi che meritano attenzione non tanto per l'ammontare della raccolta, ma perché rappresentano segnali positivi in territori non particolarmente favorevoli per condizioni socio economiche», racconta De Simoni. È il caso della Sicilia: a Palermo recentemente si è concluso l'intervento di pulitura della facciata di Palazzo Sclafani (circa 20.000 euro) finanziato da un singolo mecenate locale. Ancora, le raccolte fondi gestite dal Fai al Giardino della Kolymbethra sempre in Sicilia (circa 155.000 euro) o l'Abbazia Santa Maria di Cerrate in Puglia (in totale raccolti circa 600.000 euro). Sempre restando al Sud, interessante anche il restauro di alcuni dipinti al Museo di Capodimonte effettuati da diversi mecenati sollecitati anche da Borsa Italiana (raccolta complessiva di oltre 600.000 euro). Risalendo verso il centro, spicca la partecipazione che ha fatto il comune di Perugia su diversi beni comunali con oltre 1,7 milioni. Con la storia singolare della Fontana di via Maestà delle Volte fatta restaurare su iniziativa di una coppia di sposi. «Ci si sta sforzando insomma di riequilibrare il rapporto Nord-Sud, mentre al Nord continuano anche i grandi interventi all'Arena di Verona, alla Scala, al Donizetti», conclude De Simoni.

Laura Larcan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA