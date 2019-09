Benetton un'estate marinara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFILATAMilano Estate 2020: vestiremo alla marinara. C'è la gonna cartolina con i saluti da Saint Tropez (ma nella prossima collezione avrà Treviso), il kilt in jeans con le calze trasparenti che riproducono a righe la palette delle origini. Poi la maglia tendress, con le righe e tanti piccoli maglioncini iconici come tasche. E il lavoro sui materiali che ha prodotto il trench di cartone, impermeabile e duraturo. Che dire poi delle zeppe che sembrano tavole da surf? Qui non si naviga a vista, ma si nuota coi cronometri accelerati....