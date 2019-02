Benetton il ritorno del jeans

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀSarà una rivoluzione? No, un Rinascimento. Tutti ne parlano ma nessuno sa davvero cosa aspettarsi: la sfilata di United Colors of Benetton che aprirà il 19 febbraio la Milano Fashion Week è blindata. Ma Jean Jacques de Castelbajac, guru nel settore sport/tempo libero chiamato da Toscani e Luciano Benetton per l'eroico rilancio del brand trevigiano, ha anticipato i temi dominanti della collezione autunno inverno 2019/2020 pochi giorni fa al magazine Sportswears International. Si respira aria di riscatto, nonostante la tensione alle...