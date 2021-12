BENESSERE

VENEZIA Tra fragranze veneziane e cocktail ispirati alla Serenissima si snoda il percorso aroma-terapico della Pura City spa by The Merchant of Venice al luxury hotel Ca' di Dio (VRetreats) a Castello, l'albergo che ha preso il posto della casa di riposo. La direzione è affidata a Christophe Mercier, dopo il recupero milionario condotto dal Gruppo Alpitour. E ora la struttura si apre al pubblico veneziano. Oltre che agli ospiti, l'accoglienza è infatti rivolta a chiunque desideri entrare.

L'OFFERTA

«Così da rendere aperto e davvero permeabile dall'esterno - precisa il direttore Mercier - un ambiente ristrutturato nel rispetto dall'artigianato locale d'eccellenza e secondo una filosofia di sostenibilità. La stessa collaborazione portata avanti con l'alta tradizione di profumeria veneziana firmata The Merchant of Venice e la famiglia Vidal, nasce proprio da questa attenzione per le radici e storia del luogo in cui ci troviamo. Da quella che chiamo Venezi-essenza, che abbraccia le Tre Venezie, e che confido possa rendere questi spazi davvero frequentabili anche dai residenti, come accade in una casa nella vita di tutti i giorni». La selezione del repertorio local si ritrova anche nelle proposte della cucina e in quelle dell'Alchemia bar, per cui Florian Rabanser di Zu Plun, maestro distillatore che vive ai piedi delle Dolomiti, ha realizzato una apposita linea di gin. I trattamenti di The Merchant of Venice per la spa, arricchiti dalla linea Insiùm del Friuli Venezia Giulia, sviluppano invece antiche ricette caratterizzate dalle essenze e materie prime importate a Venezia nel corso dei secoli. Il rituale al Tè blu, ad esempio, o quello della rosa.

Costanza Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA