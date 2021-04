Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Benedetto è stato il giorno in cui la politica, ma anche i media, hanno scoperto che la ricerca, insieme all'istruzione, anch'essa dimenticata, è una componente indispensabile per sostenere lo sviluppo e rendere il quotidiano migliore. C'è voluta una pandemia perché ciò accadesse, ma adesso si deve disegnare una progetto paese che sia in grado di riallinerare la ricerca alle esigenze del vivere quotidiano. Ogni tipo di ricerca a...