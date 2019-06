Bendati per capire le sculture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPOSIZIONEUn percorso inclusivo che porta lo spettatore a mettersi nei panni dei non vedenti. Questa è la straordinaria intuizione dell'artista svizzero-franco-canadese Caroline Lépinay nella mostra allestita a Venezia, a Palazzo Tiepolo Passi dal titolo Love is Blind|Blind of love: Opera Opere. L'esposizione è un eclettico assemblaggio di stimoli tattili, di suggestioni musicali e vocali e di sollecitazioni olfattive ma anche visive che l'artista integra in un flusso emotivo continuo. Il visitatore è invitato a percorrere la mostra...