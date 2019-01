Belvest e le sue giacche pronte per Pitti Uomo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DAL VENETOTempo di bilanci, certo: è l'inizio di un anno nuovo che comporta speranze di novità ma anche qualche certezza suggerita da propositi che dagli ateliers più importanti pervengono alla vigilia del prossimo Pitti Uomo che occuperà a Firenze i giorni dall'8 al 12 gennaio, e di seguito a Milano dal 12 al 15, con il panorama più completo per la moda maschile 2019. Per la prossima stagione fredda gli oroscopi modaioli prevedono un look più vicino a un'auspicata normalità. «Sarà un uomo viaggiatore anche nel pensiero - sostiene...