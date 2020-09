MERCATO

La trattativa per portare Arturo Vidal all'Inter è entrata nel vivo. Oggi il cileno è stato escluso dai convocati di Ronald Koeman per l'amichevole del Barcellona con il Nastic Tarragona. Un segnale che lascia ben sperare. Escluso dall'amichevole dei blaugrana anche Luis Suarez che invece è sul taccuino dalla Juventus. Il pistolero per il momento studia l'italiano in vista dell'esame necessario per ottenere il passaporto che gli aprirebbe le porte della Juve.

In attesa di sviluppi resta in stand by Edin Dzeko. L'attaccante della Roma piace al club bianconero ma il suo trasferimento è legato alla trattativa per portare in giallorosso l'attaccante del Napoli Arek Milik. Trattativa in stallo però perché l'offerta della Roma non ha convinto né il Napoli (che chiede 35 milioni cash) né il polacco escluso ieri dall'amichevole con il Pescara.

LA MOSSA DEGLI SPURS

Il Tottenham sta provando l'assalto ad Andrea Belotti. Gli Spurs, infatti, hanno presentato un'offerta ufficiale: prestito con diritto di riscatto per una cifra totale di 50 milioni di euro. Il Torino ha rifiutato, facendo sapere al club inglese di considerare solo offerte importanti ma a titolo definitivo.

In attesa di concludere l'affare Vidal, l'Inter torna su Marcos Alonso, che Conte ha già allenato nel biennio al Chelsea dal 2016 al 2018. L'eventuale trattativa è strettamente legata a un'uscita nel parco giocatori nerazzurro (ieri intanto Biraghi ha dato l'addio): il primo indiziato è Dalbert, rientrato dalla stagione in prestito alla Fiorentina, e qualora l'esterno brasiliano dovesse lasciare l'Inter, la prima scelta dei nerazzurri per sostituirlo sarebbe proprio lo spagnolo del Chelsea. Il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ciprian Tatarusanu. Il portiere, dopo la firma sul contratto triennale, si è unito alla squadra e a Stefano Pioli per il primo allenamento. Indosserà la maglia numero 1 come annunciato dal Milan in una nota. Al Lione vanno 500 mila euro per il trasferimento del giocatore.

ROSSONERI AVANTI

Il Milan ha anche annunciato «di aver acquisito, a titolo definitivo, dall'Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebi, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L'attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025», spiega il club rossonero. Ante Rebic prosegue la sua storia in rossonero dopo aver collezionato 30 presenze e 12 gol nella stagione 2019/20, risultando il miglior marcatore della squadra. Rebi vestirà la maglia numero 12.

Sono invece previste per lunedì mattina le visite mediche di Vedat Muriqi con la Lazio presso la clinica Paideia di Roma. L'attaccante di origini kosovare arriva dal Fenerbahce. Il Genoa prova a chiudere per Badelj, centrocampista in uscita dalla Lazio, uno degli obiettivi principali dei liguri. Fiorentina e Torino sono sulle orme di Moussa Wague del Barcellona. Secondo Mundo Deportivo, i blaugrana valuterebbero il giocatore 10 milioni di euro, una cifra che nessuna società fin qui ha offerto. Il Manchester United insegue Douglas Costa. L'esterno offensivo della Juventus piace dai tempo ai Red Devils, che lo avevano cercato già nelle precedenti sessioni di mercato e sembrano adesso - secondo quanto riporta la stampa inglese - intenzionati a tornare proprio sul brasiliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA