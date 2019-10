Belluno. Al via Oltre le vette in omaggio a Buzzati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNALa giacca a righe bianche e azzurre è dentro la teca, vicino al famoso quadro dell'indumento appeso alla sedia, realizzato con i colori pastello. Lì vicina anche la macchina da scrivere che, a guardarle i tasti, non si può non pensare a tutte le parole trattenute, a tutti i libri che avrebbe ancora potuto scrivere. E poi la cartolina inviata dalla madre ad un'amica di Milano per annunciare la nascita del piccolo Dino. E, ancora, l'album dove la nipote raccoglieva gli articoli del celebre zio. La mostra Le stagioni di Buzzati...