TEATROMaria Callas donna e artista, le vette della sua carriera planetaria segnata da scandali e le molte sfide personali diventano la trama su cui si tesse Maria Callas. Lettere e Memorie, un ritratto commovente e affascinante della più grande voce del XX secolo diretto da Tom Volf. E la protagonista in scena in un doppio appuntamento in esclusiva per il Triveneto è Monica Bellucci, attrice iconica che sale sul palcoscenico del Teatro...