Bellocchio dopo Il Traditore «Farò una serie su Aldo Moro»

L'ANNUNCIO

Tira ancora e «con grande soddisfazione» Il traditore e già il suo regista, Marco Bellocchio, si sta scaldando per intraprendere una nuova avventura che, in qualche modo, si ricollega al passato lavoro su Aldo Moro. Si chiamerà Esterno notte e le riprese cominceranno alla fine della primavera. Lui la definisce «una serie interessante» che «parte dalla strage di via Fani e racconta quello che è accaduto esternamente alla prigione di Moro nel corso dei 55 giorni di prigionia». Lo ha annunciato il regista a margine del Trieste Film Festival che ieri sera gli ha tributato un importante riconoscimento.

Esterno notte sarà composto di sei puntate e Rai1 ha già manifestato interesse. Insomma, se Il traditore è un film «completamente lontano» dalla sua biografia, la nuova serie sarà una sorta di ritorno a temi che gli sono più cari. Sebbene con modalità (sei puntate) particolari, ma d'altronde il cinema sta cambiando pelle: «In questi anni - dice il regista - vengono offerte possibilità professionali da varie piattaforme che però rapidamente impongono certe regole. Dunque, hai possibilità professionali ma ti costringono a una serialità; ma le nuove piattaforme sono meno censorie di certe televisioni generaliste italiane, pensiamo ad esempio al film su Cucchi». I nuovi protagonisti del cinema si chiamano Netflix, Amazon, tanto per citarne due. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Pochi, invece, sono i registi che «tentano di difendere esclusivamente un loro percorso»: la «validissima» Susanna Nicchiarelli, Alice Rohrwacher. Al contrario, «anche la Comencini, che ha sempre fatto cinema d'autore, oggi è una delle responsabili di Gomorra».

BENEDETTO ZALONE

Bellocchio è intervenuto anche sul successo di Zalone: «Il nuovo film non arriva al record precedente ma è ugualmente schiacciante, oscura tanto cinema che gli sta intorno. Il cinema d'autore per com'era 20-30 anni fa ha oggi più difficoltà». E in questo senso molto importante, «ridimensionati gli aiuti di Stato», è il costo. Il suò Buscetta ha avuto un «costo anomalo ma aveva un potenziale pubblico abbastanza grande».

Infine, il ricordo di due grandi: «Andrea Camilleri è stato mio insegnante di recitazione al Centro sperimentale, l'aneddoto vuole che sia stato proprio lui a suggerirmi, a consigliarmi di passare alla regia perché vedeva che come attore ero titubante. Guarda è meglio che tu stia dietro la macchina da presa mi disse e, appoggiato anche da lui, l'anno successivo feci gli esami e fui ammesso al corso di regia». Federico Fellini: «Venne a presentare La dolce vita al Centro sperimentale, con Mastroianni. I giovani fecero domande ingenue come scusi maestro, come posso diventare come lei?. È legittima la domanda ma è impossibile la risposta».

