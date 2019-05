Bellocchio con vista su Cannes

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOForse è perché Cannes vuol far vedere di essere più viva che mai, rispetto alle ultime due claudicanti edizioni, non prive tra l'altro di rumorose polemiche (Netflix e altre piattaforme bandite, proiezioni stampa complicate, quest'anno perfino peggiorate), che la 72esima edizione, che partirà domani sera sulla Croisette, inizia con un film di zombie, firmato dall'autorevole regia di Jim Jarmusch, uno dei grandi registi più maltrattati nella storia dei festival tutti: il suo The dead don't die (I morti non muoiono), tra un mese...