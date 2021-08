Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIVENEZIA Prenotazioni e tornelli come chiave d'accesso a una Venezia futuristica. Il sistema d'ingresso elettronico studiato dal Comune proietta alla prossima estate come a uno spartiacque atteso da molti come svolta in cui il centro storico non sarà più in balia delle orde turistiche.LE CATEGORIE«Sul come affrontare gli arrivi a Venezia si è già perso fin troppo tempo commenta Gianni De Checchi, direttore di Confartigianato...