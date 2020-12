L'ANNUNCIO

«La bellezza - sostiene un cultore del bello oltre l'umano, Thomas Mann - non può essere interrogata. Regna per diritto divino». Sta di fatto che intorno a questa ricerca della perfezione ruotano ricerca, proposte, realizzazioni, investimenti. Cosmetica- la sigla che rappresenta lo studio più approfondito e più attuale dell'intero mondo che ruota intorno alla bellezza - non cessa di analizzare fatti e tendenze destinati a consegnarci un pentagramma nuovo, corrispondente a ciò che il nostro quotidiano considera bello. In poche parole, per parlare molto chiaro, si tratta di esaltare il brutto più brutto. Un concetto che nel secolo scorso venne lanciato da Miuccia Prada che riteneva vecchio il concetto di bello che ci anima dal XIX secolo. Ricerche intorno alla bellezza in previsione del 2021, stanno producendo suggestioni in tutti i settori affrontati. Nell'acconciatura siamo ai nuovi tagli di capelli realizzati con grande attenzione per asincronie, contrasti di colore, imperfezioni attentamente elaborate. Il trucco sta esigendo importanti riflessioni visto che il rossetto per labbra, con l'uso obbligato delle mascherine, diventa un elemento inutile e fastidioso. Cosa suggeriranno i cervelli della ricerca per le prossime stagioni è interrogativo che troverà risposta nella fiera Cosmoprof - interrotta per Covid - perla quale Paolo Landi, voce della comunicazione ufficiale dell'universo internazionale della bellezza, conferma la ripresa ( in forma fisica, in Fiera) a Bologna nel maggio 2021, dal 27 al 31. È il più importante appuntamento per chi si occupa di cosmetica, bellezza, profumi.

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

