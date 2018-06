CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Bellezza mezza sicurezza. Sicurezza mezza bellezza sostiene la mamma ottantenne, molto charmante, di una mia cara amica, citando la nonna. Dunque una convinzione transgenerazionale, che mantiene ancor oggi una profonda verità. Quali implicazioni ha per una ragazza o un ragazzo d'oggi riflettere su questa affermazione? Il mezza è la parola chiave per comprendere il legame tra le due qualità. Ben compresa, è lo stimolo per valorizzare un binomio di sicura efficacia per gustarsi il meglio della vita. Nascere belli è un vantaggio...