LA STAGIONE

Un Beethoven inedito, che si confessa davanti al pubblico e che, senza orchestra, riscuote un applauso che non può sentire. Poi un classico, Giulietta e Romeo, però con il capolavoro di Shakespeare ribaltato, e che stavolta ha per protagonista una coppia consolidata, sul palco e nella vita, come Ugo Pagliai e Paola Gassman. E non poteva mancare Goldoni, con I due gemelli veneziani, in un intreccio di episodi che diventa una macchina del divertimento grazie alle vicende di due fratelli identici, nelle quali si uniscono tradizione e contemporaneità. Infine, tanta musica, classica e lirica, tra Treviso e Padova dove il Verdi, disponendo di una nuova camera acustica, diventa la casa per l'Orchestra di Padova e del Veneto.

Infatti, in uno scenario da emergenza-Covid, è stata presentata ieri a Padova la stagione di prosa del Teatro Stabile del Veneto, che propone tre serate al Goldoni di Venezia, altrettante al Del Monaco a Treviso, e nella città del Santo. La programmazione è stata ufficializzata solo per i prossimi tre mesi non sapendo cosa accadrà dopo il 31 dicembre, con platee più che dimezzate e in cui il regista principale non è un big degli allestimenti scenici, bensì un insigne virologo come il professor Giorgio Palù che si occuperà della prevenzione dei contagi.

IL CARTELLONE

Una sfida non da poco, quella del presidente Giampiero Beltotto e del direttore in scadenza Massimo Ongaro, che si sono soffermati sul palinsesto assieme all'assessore padovano alla Cultura, Andrea Colasio, e a Paolo Giaretta, vicepresidente dell'Orchestra di Padova e del Veneto.

Al centro dell'ultimo trimestre del 2020 ci sono le produzioni dello Stabile, con lo spettacolo Romeo e Giulietta, Una canzone d'amore, della Compagnia Babilonia (Goldoni 29 ottobre, Verdi 11 novembre, Del Monaco dal 20 novembre). Il debutto del Verdi sarà all'insegna della musica: il 4 novembre, andrà in scena Ludwig Van, che prende spunto dal 250. anniversario della nascita di Beethoven, delineando un ritratto privato del grande musicista, svelandone la personalità e il dramma dovuto alla sordità.

Invece, dal 3 al 6 dicembre al Goldoni in prima nazionale, dal 9 al 16 al Verdi, e dal 17 al 20 al Del Monaco, sarà presentato lo spettacolo goldoniano I due gemelli veneziani, regia di Valter Malosti e, contemporaneamente, l'opera sarà pubblicata da Marsilio. Sempre a Venezia, dal 10 al 13 dicembre, Rocco Papaleo e Fausto Paravidino saranno ospiti di Peachum, liberamente tratto da L'opera da tre soldi di Bertolt Brecht.

GLI SPETTACOLI

Infine a Treviso, l'offerta musicale è ricca: il 25 e il 26 ottobre la Tosca di Puccini; il 7 novembre la Filarmonia Veneta Mirabella racconta Rossini; dal 12 al 15 il Rigoletto di Verdi; il 26 l'Orchestra Gruppo d'Archi Veneto propone il Concerto di Santa Cecilia; il 27 l'Autunno musicale con l'omaggio a Paolo Trevisi; il 30 l'Autunno Musicale con l'Orchestra Giovani Archi Veneti; il 5 dicembre Massimiliano Ferrati propone Omaggio al grande Ludwig; dal 10 al 13 La vedova allegra di Franz Lehàr e il 21 Francesca Dotto e Maria Cristina Varvolo si cimenteranno con Deliri d'amore.

In aggiunta, in tre serate, il 12 ottobre a Padova, il 13 a Venezia e il 15 a Treviso, in streaming su Facebook, verranno date indicazioni sulla programmazione; sul palco del Verdi lo stesso Colasio, accompagnato dalle musiche di Maurizio Camardi, accoglierà il pubblico con Racconti, musiche e immagini della Padova Urbs Picta, mentre al Goldoni ci saranno le Letture dalle introduzioni di Carlo Gozzi per le Stagioni Teatrali e un evento in musica a Treviso. «Purtroppo possiamo spingerci fino a dicembre - ha osservato Beltotto - in quanto non sappiamo nulla, neppure sulla capienza delle sale. Ma anche se ci diranno che gli spettatori dovranno essere pochissimi, in assoluta sicurezza andremo avanti lo stesso perché siamo un teatro pubblico, al servizio del territorio. E poi teatro aperto è segnale di speranza e normalità». «Abbiamo tre produzioni originali - ha detto Ongaro - che partono dai classici. Un nuovo Romeo e Giulietta, riletto attraverso l'esperienza di due attori come Pagliai e Gassman. E poi Beethoven messo in prosa attraverso un monologo che ce lo restituisce diverso. Infine I due gemelli veneziani, con la riproposizione di un'opera memorabile».

Nicoletta Cozza

