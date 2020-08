CLASSICA

Dopo la programmazione estiva, con 20 concerti sold-out in 35 giorni, e l'entusiasmo registrato a partire da Immortali amate, la prima integrale tutta al femminile dei Concerti pianistici di Ludwig van Beethoven destinata al palinsesto di Rai5, l'Orchestra di Padova e del Veneto annuncia il primo concerto del cartellone autunnale. Giovedì 15 ottobre la 55a Stagione Concertistica dell'OPV verrà inaugurata con l'esecuzione della Sinfonia n. 9 op. 125 per soli, coro e orchestra di Ludwig van Beethoven. Una scelta di grande richiamo e dal forte significato simbolico nel segno della musica di Beethoven nell'anno in cui ricorre il 250° anniversario della nascita del compositore. L'Orchestra di Padova e del Veneto ha scelto così di esibirsi per la prima volta al Gran Teatro Geox di Padova, per assicurare la più ampia affluenza del pubblico in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid. «Dopo il rinnovo della convenzione con il Teatro Stabile del Veneto che ha visto il Teatro Verdi divenire a tutti gli effetti la nuova casa dell'Orchestra precisa il Vicepresidente dell'OPV Paolo Giaretta -, la neonata collaborazione con ZedLive porta un nuovo importante tassello al piano di ampliamento delle partnership con le maggiori istituzioni della città, sulla via della condivisione di progetti produttivi comuni e degli incroci tra i generi».

