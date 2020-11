IL PERSONAGGIO

È l'artista padovana Beatrice Zagato una degli artisti selezionati dalla Fondazione Amedeo Modigliani per il Tributo Modigliani 2020, per celebrare l'artista nel centenario della scomparsa. La sua creazione Mujer, che significa donna, sarà esposta permanentemente sul portale web della Fondazione a partire dall'11 dicembre. L'opera, che nello sguardo e nella sinuosità del volto richiama lo stile di Modigliani, è un disegno in carboncino su carta realizzato nel 2019 al Circolo Artistico Sant Lluc di Barcellona dove è possibile ritrarre i modelli dal vero. Una realtà in cui l'artista si è formata insieme agli studi svolti alla Scuola Massana, storica Accademia di Belle Arti di Barcellona, a partire dal 2008, anno in cui si trasferì dopo essersi laureata in legge a Ferrara.

IN CATALOGNA

«Disegnare dal vivo è la palestra di noi artisti, ci abitua ad affinare l'occhio e la sensibilità. Quando ritraggo una persona non mi interessa che il disegno sia proporzionato o realistico, cerco invece di estrapolarne l'essenza che la distingue dalle altre, cercando di capire attraverso la postura e gli sguardi cosa pensa e cosa prova». Nel suo disegno di omaggio a Modigliani è infatti evidente l'unicità dello sguardo del soggetto messo in risalto da un occhio più grande rispetto all'altro. «Di Modigliani apprezzo le linee pulite e l'elegante sinuosità commenta l'artista. Beatrice Zagato si esprime principalmente attraverso i linguaggi espressivi della pittura e della fotografia, dominati da colore e movimento, per cui ha anche vinto diversi premi e concorsi: «Attraverso l'arte voglio trasmettere forza e bellezza» spiega, dicendo che ora sta realizzando anche opere tridimensionali. Un incrocio tra pittura e scultura in cui il colore, uscendo dalla superficie piana, sembra prendere vita e forza: «Il colore ha il potere di influenzare le nostre emozioni» spiega l'artista, che nel 2010 ha aperto il suo studio a Barcellona e ora ne sta aprendo uno anche a Padova.

ATTENZIONE ALLA REALTÀ

Molto importante per Zagato è anche l'attenzione ai temi sociali, che affronta attraverso le sue opere: «L'arte non è solo uno strumento estetico ma anche sostanziale». Tra i progetti che sta portando avanti in questo campo rientra la residenza artistica di Artapartments vinta nel 2017 a Londra, volta a creare ponti tra culture diverse attraverso l'arte in risposta alla Brexit. Il progetto coinvolge persone con difficoltà di apprendimento e autistiche e continua ancora oggi attraverso la realizzazione di opere a quattro mani con l'artista Steve Mc Cracken. Inoltre nel 2010 è tra gli artisti selezionati per l'installazione di strada Play Me I'm Your Barcelona dove ha trasformato un pianoforte in opera d'arte per simboleggiare che la cultura appartiene a tutti. Parallelamente, essendo laureata in legge, si occupa anche di ricerca nell'ambito della tutela dei diritti degli artisti, pubblicando i suoi studi su riviste di settore e collaborando con l'università Ca' Foscari di Venezia: Vivendo in prima persona il mondo dell'arte mi rendo conto delle lacune dal punto di vista giuridico della nostra professione. Sul suo sito www.beatricezagato.com è già possibile vedere Mujer in anteprima.

Francesca Catalano

