I cambiamenti sono sempre problematici. Ed è evidente non sempre sono facili da digerire. È un po' quello che è accaduto con le recenti dichiarazioni di Pasquale Gagliardi, per 19 anni, segretario generale della Fondazione Cini recentemente sostituito nell'incarico da Renata Codello. Un passaggio che Gagliardi non ha digerito fino in fondo facendo emergere il proprio malumore parlando di conflitti nascosti e ricordando alcuni noti episodi di attrito con il Patriarcato, uno dei punti di riferimento della Fondazione: l'esposizione di una statua di una donna focomelica nuda e incinta, sul sagrato di San Giorgio opera di Marc Quinn nel 2013 e il più recente ballo delle suore, ritenuto licenzioso dal Patriarca mons. Francesco Moraglia, nel set allestito da Paolo Sorrentino per il film New Pope. Di più, nelle sue dichiarazioni, Gagliardi prende di mira anche l'attuale Primo Procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin che, a suo dire, avrebbe più volte contestato la sua autonomia di gestione in seno alla Fondazione.

Di fronte all'affondo di Gagliardi, immediata la risposta del numero uno della Fondazione, il presidente Giovanni Bazoli. «Desidero assicurare - sottolinea - che l'indipendenza della Cini non è in gioco nella maniera più assoluta. In particolare non è in discussione il rapporto con il Patriarca perché Vittorio Cini ha voluto riservare allo stesso il ruolo di garante della indipendenza della Fondazione Cini. Questo ruolo è sempre stato rispettato. E io confermo di avere avuto sempre un rapporto costruttivo con tutti i Patriarchi che si sono succeduti durante la mia gestione. Quanto poi ai due episodi citati da Gagliardi, ribadisco di averli valutati come il Patriarca, ritenendo che si sia trattato di infortuni, anche se involontari. Ho trovato anche io irrispettoso l'utilizzo che è stato fatto del Cenacolo Palladiano, seppur nel contesto immaginifico della creazione fantastica di Sorrentino. Si è trattato di fatti del tutto marginali che non possono aver compromesso il rapporto tra la Cini e il Patriarca, che è troppo importante perché possa essere messo in discussione da episodi di così scarso significato. Il Patriarca è il garante sommo della indipendenza e della libertà di ricerca della nostra Fondazione. Non c'è altro da aggiungere». E anche sul capitolo Tesserin, Bazoli chiarisce: «Mi limito a sottolineare - taglia corto il presidente - che Tesserin è membro da decenni del Consiglio Generale (prima), e del Comitato Direttivo (poi) della Cini. La sua presenza in questi organi è sempre stata costruttiva e Gagliardi non può dimenticare il ruolo fondamentale che egli ha avuto per mantenere relazioni privilegiate della Fondazione con la Regione del Veneto».

C'è poi il capitolo del passaggio di consegne, altro tema del malumore di Gagliardi, e l'arrivo di Renata Codello. «Va detto che 19 anni alla guida operativa di un'istituzione sono un tempo molto lungo - chiosa Bazoli -. In questo tempo la Fondazione ha conosciuto una grande crescita. Questo avvicendamento va letto come l'esito naturale di un processo che è entrato in un ciclo diverso e che va interpretato come necessario a garantire una continuità. Renata Codello appare la persona più adatta all'uopo».

Infine l'ultimo tema sollevato polemicamente da Gagliardi, quello della governance della Cini. Qui Bazoli si ricollega alla recente intervista rilasciata al nostro giornale. «Pasquale Gagliardi - riconosce il presidente - ha dato un'impronta manageriale alla gestione di grandissimo livello. Quando è arrivato ha fatto anche scelte difficili e impopolari, ma grazie a una straordinaria fantasia progettuale e una rete di relazioni di alto livello ha rivitalizzato San Giorgio e realizzato progetti di assoluto rilievo. Tuttavia, desidero rettificare un'impressione errata che può risultare dalle dichiarazioni di Gagliardi. E lo faccio perché mi preme sottolineare l'efficienza della governance della Fondazione. Parlando delle Nozze di Cana vorrei fare un'importante precisazione. Egli utilizza il caso del ritorno dell'opera come esempio di scelte da me condivise solo a posteriori. Non è così, mentre confermo di avere sempre lasciato ampio spazio al Segretario Generale conformemente al mio stile di presidenza , allo stesso tempo tengo a ribadire che non c'è stata nessuna scelta strategica che non sia stata discussa e concordata con me: fui io ad adoperarmi per avvicinare critici rigorosi come Salvatore Settis e ottenerne il pieno assenso affinché l'operazione venisse accolta senza pregiudizi dogmatici e compresa nei suoi aspetti tecnicamente e culturalmente innovativi. Come Presidente, mi sono sempre dato il compito di garantire l'autonomia economica e gestionale della Fondazione. Un compito sempre più impegnativo. E per questo sarà indispensabile una mia maggiore presenza a San Giorgio».

