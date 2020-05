Anche il prestigioso festival wagneriano di Bayreuth quest'anno non si farà a causa dell'emergenza Covid-19 lasciando così senza musica i tanti appassionati del celebre musicista tedesco. Ma oltre a questo un altro problema si affaccia per gli organizzatori del festival. È giunta notizia infatti che la direttrice del festival wagneriano di Bayreuth non potrà svolgere il suo incarico «fino a nuovo avviso» perché «malata da molto tempo»: lo ha annunciato un portavoce del festival alla Dpa. Katharina Wagner, 41 anni, è la pronipote del compositore Richard Wagner e la figlia di Wolfgang Wagner, alla guida del festival fino al 2008.

Dal 2015 era da sola alla guida della manifestazione musicale e lo scorso anno aveva rinnovato il suo impegno contrattuale con il festival fino al 2025.

Per il momento verrà sostituita dal responsabile esecutivo del Festival, Heinz-Dieter Sense, a titolo commissariale che avrà comunque il compito di traghettare l'organizzazione in questo momento così delicato a causa della pandemia del coronavirus. A lui toccherà l'allestimento della stagione 2021.

