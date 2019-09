Battisti, 29 settembre il giorno perfetto per il grande ritorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAUn secondo dopo la mezzanotte, le canzoni di Lucio Battisti erano disponibili sulle piattaforme di streaming e di download. La giornata scelta per aprire i rubinetti della sua produzione non è casuale, 29 settembre, anche titolo di uno dei suoi più grandi successi, classico degli Anni '60 che all'epoca spiazzò per struttura, sonorità e contenuto. Questa possibilità di ascolto finora era stata negata dagli eredi dell'artista. On line esistevano solo versioni pirata, rubacchiate o di pessima qualità. Poi l'annuncio della Sony...