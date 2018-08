Battiato, la Cura migliore è il silenzio dopo le voci sui social di una malattia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOSi dice che Franco Battiato, 73 anni, sia malato. Noi non lo sappiamo, non vogliamo neppure saperlo, nessuno lo ha ufficialmente comunicato. Sappiamo, però, che a Franco, la più riservata e schiva fra le star della musica italiana, non sarebbe piaciuta una violazione tanto violenta della sua sfera privata. Eppure è difficile evitare di raccogliere il lungo catalogo di mormorii, di indiscrezioni, con internet gran cassa che puntualmente si autoalimenta, divisa fra sincera preoccupazione, vano protagonismo e sciocchezzaio. Difficile...